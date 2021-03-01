Число заразившихся коронавиром в мире превысило 114,6 млн человек

CentralAsia (CA) - За сутки в мире коронавирус подтвержден у более чем 80,4 тыс. человек. Общее число заболевших на утро 1 марта составляет 114 млн 689 тыс. человек, сообщает портал worldometers.

За все время пандемии от COVID-19 выздоровели 90,2 млн инфицированных, умерли 2,5 млн человек.