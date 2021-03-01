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  1 марта 2021
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Число заразившихся коронавиром в мире превысило 114,6 млн человек

CentralAsia (CA) -  За сутки в мире коронавирус подтвержден у более чем 80,4 тыс. человек. Общее число заболевших на утро 1 марта составляет 114 млн 689 тыс. человек, сообщает портал worldometers.

За все время пандемии от COVID-19 выздоровели 90,2 млн инфицированных, умерли 2,5 млн человек.

  • Больше всего случаи заражения зарегистрированы в США — свыше 29,2 млн (умерли 525,7 тыс., выздоровели 19,6 млн).

  • На втором месте Индия — более 11,1 млн (умерли 157,1 тыс., выздоровели 10,7 млн).

  • Третье место у Бразилии — более 10,5 млн (умерли 255 тыс., выздоровели 9,4 млн).

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