Актер Чедвик Боузман посмертно получил «Золотой глобус»

CentralAsia (KZ) - Американский актер Чедвик Боузман, сыгравший в картине «Ма Рейни: мать блюза», посмертно получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме». Об этом объявлено на церемонии вручения премии.

«Ма Рейни: мать блюза» рассказывает о поездке исполнительницы Ма Рейни в Чикаго. Роль в этом фильме стала для Боузмана последней.

На звание лучшего актера в драматическом фильме претендовали также американский и британский исполнитель Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец», британец Гари Олдман, сыгравший в биографической драме «Манк». В число номинантов также входили француз Тахар Рахим, сыгравший в картине «Мавританец» и британец Риз Ахмед исполнивший роль в фильме «Звук металла».

Актер Чедвик Боузман, наиболее известный по роли супергероя Черной Пантеры в кинематографической вселенной Marvel, умер в 2020 году. Он с 2016 года боролся с раком толстой кишки, болезнь перешла в последнюю, четвертую стадию.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения