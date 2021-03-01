Представители ЛГБТ-сообщества в Таджикистане попросили гумпомощь и еду у международных организаций

CentralAsia (TJ) - «Пандемия коронавируса в 2020 году оказала серьезное влияние на ЛГБТ-сообщество в Таджикистане, 24 представителя этого сообщества запросили гуманитарную помощь и еду».

Об этом говорится в новом отчете ILGA-Europe, которая объединяет более 600 организаций со всей Европы и Центральной Азии. Ассоциация имеет консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС) и статус участника в Совете Европы.

Ежегодный доклад, в котором ILGA-Europe рассказывает о положении ЛГБТ людей в Европе и в Центральной Азии в 2020 году, оценивает ситуацию с соблюдением прав человека по таким показателям как доступ к услугам и медицине, количество преступлений на почве ненависти, законы о юридическом признании гендера, случаи операций на интерсекс-детях, безопасность работы местных правозащитников и правозащитниц, в том числе и в Таджикистане.

В 2017 году Министерство внутренних дел и Генпрокуратура Таджикистана составили список из 380 представителей ЛГБТ-сообщества. В списке оказались 319 геев и 49 лесбиянок. В МВД тогда сообщили, что представителей ЛГБТ выявили в ходе операций «Чистка» и «Нравственность».

В апреле несколько представителей сексуальных меньшинств Таджикистана жаловались на насилие, сексуальные домогательства принудительные браки или принудительное лечение. Согласно отчету ILGA-Europe, некоторые представители ЛГБТ-сообщества из Таджикистана едут в Россию в поисках безопасного крова, но и там их жизнь «сопряжена с опасностью».

Власти Таджикистана отрицают притеснения или преследование сексуальных меньшинств, заявляя, что законы страны в равной степени защищают всех граждан. В январе 2019 года на пресс-конференции Зариф Ализода, бывший тогда уполномоченным по правам человека в Таджикистане, сказал, что в таджикском обществе есть сексуальные меньшинства, но никто их не преследует и не притесняет.

В 2020 году в Таджикистане был снят документальный фильм «Оглушительная тишина», в котором шесть представителей ЛГБТ-сообщества поведали свои реальные истории о своей жизни в стране.

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