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  1 марта 2021
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В Ереване 1 марта планируются сразу три митинга

CentralAsia (CA) -  В столице Армении в понедельник 1 марта пройдут сразу три митинга и шествия. Первый митинг организует сам президент республики в память о погибших 1 марта 2008 года. Об этом 1 марта сообщает Интерфакс.

В 15:00 митинг организует возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия «Армянский национальный конгресс». В память о погибших 1 марта 2008 года демонстрантах и полицейских они намерены посетить церковь, где будет отслужен поминальный молебен, после чего в 16:00 состоится шествие к памятнику Мясникяну, где произошли основные столкновения, после этого шествие направится в военный пантеон «Ераблур», где состоится мероприятие в память погибших в карабахской войне.

Также в 16:00 оппозиция Армении проведет митинг и шествие с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

И в 18:30 митинг и шествие организует премьер Пашинян, на котором, по его словам, будет подтверждена готовность «нашего народа защищать гражданский, народный, демократический, конституционный порядок в Армении и народную власть». Также Пашинян добавил, что участники митинга почтят память погибших 1 марта 2008 года.

Фигурантами уголовного дела «1 марта» являются бывший президент Армении Роберт Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший вице-премьер Армен Геворкян, бывший министр обороны Сейран Оганян. Они обвиняются в Армении в свержении конституционного строя.

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