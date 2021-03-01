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  1 марта 2021
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В России за сутки коронавирус выявили у более 11,5 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрирован 11 571 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 385 (12,0%).

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 111,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 314 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 560 тыс. 186 человек.

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