В Узбекистане инфляция в феврале составила 0,6%

CentralAsia (UZ) - В феврале в Узбекистане товары и услуги на потребительском рынке в среднем стали дороже на 0,6 %. За первые два месяца 2021 года цены на потребительские товары и услуги выросли на 1,7 % при среднемесячном росте на 0,8 %, следует из отчета Госкомстата РУз.

В годовом выражении (к февралю 2020 года) прирост цен в потребительском секторе достиг 11,4%.

В феврале 2021 года за месяц услуги подорожали на 0,8 %. Это на 0,5 пунктов выше, чем в феврале прошлого года. В феврале 2019 года увеличение стоимости услуг так же, как и в текущем году, составляло 0,8 %.

Одним из ключевых инфляционных факторов в феврале выступило сезонное повышение цен на плодоовощную продукцию.

Лидерство по росту цен в феврале текущего года из продуктов питания и безалкогольных напитков принадлежит фруктам и орехам (1,7 %), маслу и жирам (1,4 %), сахару, кондитерским изделиям, десертам, а также овощам, клубнеплодам, плантайнам и зернобобовым (0,8 %).

За январь-февраль 2021 года продовольственные товары подорожали на 1,8 %, что на 0,6 пунктов ниже, чем в соответствующем периоде 2020 года, и на 3,1 пункт ниже, чем в январе-феврале 2019 года.