В России появится дорожный знак «Фотовидеофиксация». Его установят за 150-300 м до зоны контроля
- Азия и мир, общество
- 14:46, 01 марта 2021
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CentralAsia (CA) - В России появится новый дорожный знак — «Фотовидеофиксация». Соответствующее постановление правительства России вступило в силу 1 марта 2021 года, сообщают российские СМИ.
Новый дорожный знак на дорогах России заменит действующие сейчас таблички о фиксации нарушений ПДД (знак с камерой на белом или желтом фоне).
Дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация» вне населенных пунктов будет устанавливаться на расстоянии 150-300 м до зоны контроля.