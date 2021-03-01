В России появится дорожный знак «Фотовидеофиксация». Его установят за 150-300 м до зоны контроля

CentralAsia (CA) - В России появится новый дорожный знак — «Фотовидеофиксация». Соответствующее постановление правительства России вступило в силу 1 марта 2021 года, сообщают российские СМИ.

Новый дорожный знак на дорогах России заменит действующие сейчас таблички о фиксации нарушений ПДД (знак с камерой на белом или желтом фоне).

Дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация» вне населенных пунктов будет устанавливаться на расстоянии 150-300 м до зоны контроля.