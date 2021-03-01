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  1 марта 2021
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Противники Пашиняна ворвались в здание правительства Армении

CentralAsia (KG) -  Толпа противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание в Ереване, передает 1 марта РИА Новости.

В здании расположены офисы нескольких министерств. Оппозиционеры провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна. Прокричав лозунги с требованием отставки главы кабмина, они покинули здание.

В Армении с 25 февраля проходят митинги сторонников и противников Пашиняна.

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