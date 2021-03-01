В Туркменистане упростили визовый режим для сотрудников ООН

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов упростил визовым режим для сотрудников ООН, подписав сегодня соответствующее постановление, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Согласно документу, со 2 марта 2021 года иностранным гражданам, обладающим паспортами ООН, разрешено сроком до 30 (тридцати) календарных дней со дня прибытия в Туркменистан без оформления виз приезжать в Туркменистан, находиться в нём, выезжать за его пределы, а также пересекать транзитом территорию Туркменистана.

Иностранные граждане, являющиеся сотрудниками ООН или её специализированных структур, аккредитованных Министерством иностранных дел Туркменистана, а также члены их семей освобождаются от оформления визы в течение периода работы в Туркменистане.

Документом предписано Министерству иностранных дел известить о вышеизложенном Организацию Объединённых Наций.

Упрощённый визовым режим для сотрудников ООН устанавливается «в целях дальнейшего наращивания отношений Туркменистана с Организацией Объединённых Наций и её структурами, отмечается в документе.