В Туркменистане упростили визовый режим для сотрудников ООН

- Туркменистан, политика
- 16:39, 01 марта 2021
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CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов упростил визовым режим для сотрудников ООН, подписав сегодня соответствующее постановление, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.
Согласно документу, со 2 марта 2021 года иностранным гражданам, обладающим паспортами ООН, разрешено сроком до 30 (тридцати) календарных дней со дня прибытия в Туркменистан без оформления виз приезжать в Туркменистан, находиться в нём, выезжать за его пределы, а также пересекать транзитом территорию Туркменистана.
Иностранные граждане, являющиеся сотрудниками ООН или её специализированных структур, аккредитованных Министерством иностранных дел Туркменистана, а также члены их семей освобождаются от оформления визы в течение периода работы в Туркменистане.
Документом предписано Министерству иностранных дел известить о вышеизложенном Организацию Объединённых Наций.
Упрощённый визовым режим для сотрудников ООН устанавливается «в целях дальнейшего наращивания отношений Туркменистана с Организацией Объединённых Наций и её структурами, отмечается в документе.