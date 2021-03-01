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  1 марта 2021
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Россия вывезла из Туркменистана ещё 173 своих граждан

CentralAsia (TM) -  Посольство России в Туркменистане организовало очередной вывозной рейс из Туркменабата в Москву, сообщает "Туркменпортал".

28 февраля, рейсом S78536 авиакомпании «Сибирь» в московский аэропорт Домодедово вылетели 173 человека, сообщили в российском посольстве. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Домодедово, самолёт Boeing 737-800 приземлился в Москве 1 марта в 00:45 часов.

Сообщается, что это - "восьмой вывозной рейс, организованный посольством России с начала пандемии".

Официально в Туркменистане не зарегистрировано случаев коронавирусной инфекции.

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