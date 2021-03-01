[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане бесплатно вакцинируют от коронавируса 4 млн граждан

CentralAsia (UZ) -  Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья опубликовала список категорий граждан, которые получат вакцину бесплатно.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Узбекистане бесплатно будут вакцинированы 4,1 млн человек.

Из них:

  • люди старшего возврата (от 65 до 74 лет) – 1 085 797 человек;
  • пожилые люди (от 75 до 84 лет) – 388 686 человек;
  • люди преклонного возврата (от 85 лет) – 139 280 человек;
  • сотрудники медучреждений – 447 976 человек;
  • лица, имеющие хронические заболевания – 888 190 человек;
  • учителя общеобразовательных школ – 689 383 человек;
  • сотрудники дошкольных образовательных учреждений – 223 426 человек;
  • представители правоохранительных органов и вооруженных сил – 180 000 человек.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане планируют использовать для массовой вакцинации от коронавируса две вакцины – российскую «Спутник V» и китайско-узбекскую ZF-UZ-VAC 2001.

Сообщалось также, что в Узбекистан доставят вакцины Pfizer и BioNTech и российскую "Спутник V". Частично поставку российской вакцины планировал поддержать миллиардер Алишер Усманов.

Вакцина ZF 2001 китайской компании Anhui Zhifei Loncom Biofharmaceutical будет выпускаться в Узбекистане.

Новости по теме:

print
  • В Улан-Баторе в 2021 году будет реализовано 437 проектов на сумму 103 млрд тугриков
  • В Мьянме полиция открыла огонь по демонстрантам, протестующим против переворота
  • Противники Пашиняна ворвались в здание правительства Армении


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com