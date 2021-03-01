В Узбекистане бесплатно вакцинируют от коронавируса 4 млн граждан
- Узбекистан, общество
- 16:40, 01 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья опубликовала список категорий граждан, которые получат вакцину бесплатно.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Узбекистане бесплатно будут вакцинированы 4,1 млн человек.
Из них:
- люди старшего возврата (от 65 до 74 лет) – 1 085 797 человек;
- пожилые люди (от 75 до 84 лет) – 388 686 человек;
- люди преклонного возврата (от 85 лет) – 139 280 человек;
- сотрудники медучреждений – 447 976 человек;
- лица, имеющие хронические заболевания – 888 190 человек;
- учителя общеобразовательных школ – 689 383 человек;
- сотрудники дошкольных образовательных учреждений – 223 426 человек;
- представители правоохранительных органов и вооруженных сил – 180 000 человек.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане планируют использовать для массовой вакцинации от коронавируса две вакцины – российскую «Спутник V» и китайско-узбекскую ZF-UZ-VAC 2001.
Сообщалось также, что в Узбекистан доставят вакцины Pfizer и BioNTech и российскую "Спутник V". Частично поставку российской вакцины планировал поддержать миллиардер Алишер Усманов.
Вакцина ZF 2001 китайской компании Anhui Zhifei Loncom Biofharmaceutical будет выпускаться в Узбекистане.