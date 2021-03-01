В Узбекистане бесплатно вакцинируют от коронавируса 4 млн граждан

CentralAsia (UZ) - Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья опубликовала список категорий граждан, которые получат вакцину бесплатно.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Узбекистане бесплатно будут вакцинированы 4,1 млн человек.

Из них:

люди старшего возврата (от 65 до 74 лет) – 1 085 797 человек;

пожилые люди (от 75 до 84 лет) – 388 686 человек;

люди преклонного возврата (от 85 лет) – 139 280 человек;

сотрудники медучреждений – 447 976 человек;

лица, имеющие хронические заболевания – 888 190 человек;

учителя общеобразовательных школ – 689 383 человек;

сотрудники дошкольных образовательных учреждений – 223 426 человек;

представители правоохранительных органов и вооруженных сил – 180 000 человек.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане планируют использовать для массовой вакцинации от коронавируса две вакцины – российскую «Спутник V» и китайско-узбекскую ZF-UZ-VAC 2001.

Сообщалось также, что в Узбекистан доставят вакцины Pfizer и BioNTech и российскую "Спутник V". Частично поставку российской вакцины планировал поддержать миллиардер Алишер Усманов.

Вакцина ZF 2001 китайской компании Anhui Zhifei Loncom Biofharmaceutical будет выпускаться в Узбекистане.