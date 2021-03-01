«Евроцемент» выставил на продажу свой завод в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Eurocement Holding AG выставил на открытый аукцион на республиканской фондовой бирже (РФБ) "Ташкент" свой актив в Узбекистане - 84,19% акций АО "Ахангаранцемент" (Ахангаран, Ташкентская область) стоимостью 40,8 миллиона долларов, сообщает 1 марта торговая площадка.

В октябре 2020 года Сбербанк РФ сообщил, что консолидировал 100% акций головной компании группы "Евроцемент" (GFI Investment Limited) в рамках процесса урегулирования долга. В феврале "Сбер" объявил о начале конкурса по публичному выбору покупателя ГК "Евроцемент", его итоги будут подведены в начале апреля.

"Eurocement Holding AG оповещает об условиях предстоящей сделки в секции переговорного аукциона на РФБ "Ташкент", - говорится в сообщении на сайте фондовой биржи.

Как сообщает РИА Новости, в соответствии с условиями, компания продаст 4 141 108 простых именных акций стоимостью каждая 103593,05 сума каждая. Таким образом, стоимость выставляемого пакета акций "Ахангаранцемента" составляет 428,99 миллиарда сумов (около 40,8 миллиона долларов). По данным местного интернет-ресурса CorpInfo, на аукцион выставлен пакет в размере 84,19% от уставного капитала цементного завода.

Инвестиции "Евроцемент груп" в развитие предприятия за 14 лет составили около 150 миллионов долларов. "Ахангаранцемент" был основан в 1961 году, и это второй по величине цементный завод в республике. Производственная мощность составляет 1,9 миллиона тонн цемента (около 20% от общих мощностей в Узбекистане) по "мокрому" способу производства.