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  1 марта 2021
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Мигрант из Узбекистана подозревается в убийстве семьи под Нижним Новгородом (видео)

CentralAsia (UZ) -  Тела четырёх человек были обнаружены в доме в посёлке Кудьма в Нижнем Новгороде.

Источник РИА Новости в СКР заявил, что подозреваемый похитил крупную сумму денег и ценности. Накануне сообщалось о задержании четырёх человек. Сегодня в ведомстве заявили, что одного из них начали допрашивать. Подозреваемый — приезжий из Узбекистана, в доме этой семьи он был разнорабочим. Других подробностей пока нет.

Жертвами преступления стали 41-летняя женщина, которую перед убийством изнасиловали, её шестилетний сын и её пожилые родители. Старшего ребёнка дома не было. Отец семейства находился в командировке.

Возбуждено уголовное дело.

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