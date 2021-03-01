В Узбекистане зарегистрирована первая вакцина от коронавируса
- Узбекистан, общество
- 22:49, 01 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - Китайско-узбекская вакцина от коронавируса 1 марта была зарегистрирована для использования в медицинской практике. Препарату присвоен регистрационный номер DV/X 08646/03/21.
Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития и НИИ вирусологии Министерства здравоохранения проводят III фазу клинических испытаний рекомбинантной вакцины ZF2001 производства китайской компании Anhui Zhifei Loncom Biofharmaceutical, отметили в Мининноваций.
Учитывая активное участие в испытаниях и вклад в клиническое исследование, Узбекистан был признан соавтором вакцины. Рекомбинантная вакцина поступит в продажу под наименованием ZF-UZ-VAK 2001.