Кыргызстан намерен импортировать электроэнергию из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Кыргызстан намерен импортировать электроэнергию из Узбекистана. Об этом в интервью «Казинформ» заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

«Сегодня в мире существует дефицит воды. У нас также не обходится без подобных проблем. Следует отметить, что если ситуация на нашем водохранилище Токтогул будет развиваться так же, как сейчас, то оно придет в состояние, чреватое катастрофой», - сказал он.

Глава государства заявил, что Кыргызстан намерен импортировать электроэнергию из Узбекистана.

«Поэтому, мы рассматриваем вопрос об импорте электроэнергии из Казахстана и Узбекистана. Республика Казахстан уведомила, что готова экспортировать в нашу страну 0,9-1 млрд кВт электроэнергии. Мы в свою очередь ведем переговоры и с Узбекистаном. Если не обеспечить поставки извне, то нам придется обеспечивать свою страну электроэнергией самостоятельно, но вследствие этого в вегетационный период никому не хватит воды. И в итоге уровень воды в водохранилище Токтогул снизится. Поэтому, мы должны импортировать энергию из Казахстана и Узбекистана», - отметил он.

По его мнению, это «будет приемлемо для всех нас».

«Мы надеемся, что, в результате, выполним межгосударственные обязательства в вегетационный период», - заключил президент.