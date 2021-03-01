Туркменский правительственный самолет вновь полетит в Германию, - СМИ

CentralAsia (TM) - 2 марта, из Ашхабада в Мюнхен ожидается вылет правительственного самолета Bombardier Challenger 605, сообщают источники turkmen.news.

Согласно запланированному расписанию, VIP-лайнер с бортовым номером EZ-B022 авиакомпании «Туркменистан» прибудет в Мюнхен в 13:50 местного времени и уже через час, в 14:50, вылетит в обратном направлении. Источник подчеркивает, что это самый маленький самолет из авиапарка правительства Туркменистана. В Мюнхене его стоянка запланирована в терминале общей авиации (General Aviation Terminal).

Официальные СМИ Туркменистана об этом рейсе, а также о цели полета ничего не сообщают.

Туркменские самолеты регулярно летают в Мюнхен с августа прошлого года. 27 числа VIP-лайнер доставил в Туркменбаши пятерых немецких врачей и коробки с логотипом американской фирмы Promega — производителя технологий для изучения и выявления вирусов, в том числе COVID-19. Кроме того, в Ашхабад было доставлено около десяти коробок со стерильными медицинскими материалами.

В конце ноября туркменский правительственный борт совершил два не анонсированных рейса в тот же Мюнхен и обратно. Тогда, по информации источников, цель полетов в Германию также носила медицинский характер.

Последний рейс из Туркменистана в столицу Баварии был совершен 7 января 2021 года. Самолет Bombardier Challenger 605 для полетов в Мюнхен не использовался как минимум год.