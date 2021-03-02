Монголия и Рио Тинто соглашаются заменить план на $7 млрд по расширению медного рудника

CentralAsia (MNG) - Как стало известно Nikkei Asia, после нескольких недель эскалации напряженности и беспорядков в руководстве, Монголия и Rio Tinto договорились о разработке нового соглашения о финансировании дорогостоящего расширения огромного медного рудника Оюу-Толгой, -передает японская пресса.

Рост стоимости новой подземной фазы рудника, одного из крупнейших в мире месторождений меди, сыграл роль в свержении как предыдущего премьер-министра Монголии, так и последнего исполнительного директора Rio Tinto. Похоже, это помогло подготовить почву для изменения условий разделения расходов двумя совладельцами проекта, отмечает издание.

Общественное недовольство в Монголии усилилось после того, как в конце прошлого года появились новые данные, показывающие, что правительство не могло ожидать начала получения дивидендов от своей 34% -ной собственности на рудник в 2032 году, как первоначально ожидалось. Скорее, из-за новой двухлетней отсрочки и скачка стоимости проекта на 1,5 млрд долларов до 6,8 млрд долларов правительство обеспокоено тем, что оно может не получить никаких дивидендов до того, как запасы рудника будут исчерпаны.

Хотя Rio Tinto полностью финансировала строительство и эксплуатацию рудника и предоставила Монголии кредитов для финансирования своей доли владения рудником, на данный момент компания также получает всю прибыль, при этом Rio Tinto берет плату за управление и и выплаты по кредитов из доходов Оюу-Толгой. Согласно договоренности о расширении, достигнутой в 2015 году, Улан-Батор должен дождаться полного погашения ссуды, прежде чем получать дивиденды, хотя он и собирает роялти за добытые полезные ископаемые.

Теперь обе стороны готовы отказаться от этой сделки и заключить новую.

«Обе стороны договорились работать над отменой сделки 2015 года и построением новой», - сказала Nikkei Asia Солонго Баярсайхан, одна из представителей правительства на переговорах в качестве заместителя главы секретариата кабинета министров. «Rio Tinto выразила готовность снизить процентную ставку и плату за управление».

Источник, близкий к Rio Tint, подтвердил, что теперь компания готова отказаться от сделки 2015 года и пересмотреть условия.

Ключевым моментом будет то, как справиться с дальнейшим ростом затрат.

«В контракте на разработку подземного рудника нет положений о том, что делать, если стоимость строительства подземного рудника вырастет в будущем», - сказал Nikkei Баясгалан Энхбаатар, назначенный правительством в совете Оюу-Толгой. «Вот почему мы хотим заключить новый контракт, а не вносить поправки в сделку 2015 года».

В связи с этим в прошлую пятницу правительство заявило, что Rio Tinto выплатила 230 миллиардов тугриков (87,55 миллиона долларов) из примерно 1 триллиона тугриков, причитающихся после аудитов прошлых ежегодных налоговых деклараций, поданных Turquoise Hill Resources, канадской горнодобывающей компанией, через которую Rio контролирует остальные 66. % акций Оюу-Толгой. Правительство, которое в прошлом году подало иски в международный арбитраж о выплате сумм, заявило, что на этой неделе ожидает получить еще 420 миллиардов тугриков (147,4 миллиона долларов).

Открытая разработка месторождения Оюу-Толгой, где также добывается золото, началась в 2012 году. В настоящее время подземный участок планируется открыть в октябре 2022 года.

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, давний критик стоимости проекта, вступил в должность премьер-министра Монголии 27 января после того, как его предшественник ушел в отставку из-за протестов по поводу его действий в связи с пандемией коронавируса.

Растущие затраты на руднике также сыграли определенную роль в уходе Жан-Себастьяна Жака с поста исполнительного директора Rio Tinto. Якоб Стаушолм стал преемником 1 января, назначив монгольского Болд Баатар руководить медными операциями компании с поручением уладить отношения с правительством в Улан-Баторе.

«Болд Баатар уже сформировал свою команду, и они начали переговоры с правительством Монголии», - сказал Стаушолм Nikkei в заявлении на прошлой неделе.

«Я по-прежнему убежден, что мы сможем найти взаимоприемлемые решения, поскольку разработка Оюу-Толгой — это не только впечатляющее инженерное достижение, доставляющее необходимую медь в мир, но и, по сути, развитие на благо монгольского народа», - сказал он.

Монголия и Rio Tinto давно спорили о том, как развивать Оюу-Толгой. Rio Tinto управляет проектом, не владея им напрямую, хотя контролирует контрольный пакет акций Turquoise Hill.

С 2013 года Rio Tinto собрала 1,3 миллиарда долларов в качестве платы за управление, в то время как Монголия все еще должна 2,2 миллиарда долларов по кредитам от Rio Tinto. Rio Tinto заявляет, что проект рудника ежегодно платит правительству Монголии около 300 миллионов долларов в виде налогов, включая роялти.

Turquoise Hill и Rio Tinto, а также их соответствующие акционеры в последние месяцы также столкнулись с конфликтом из-за роста затрат и задержек с Оюу-Толгой.

Бывший премьер-министр Монголии Сайханбилэг Чимэд, подписавший контракт от 2015 года, находится под следствием по поводу его участия в сделке, но находится в изгнании. Баяр Санж, его предшественник, был приговорен в 2020 году к пяти годам тюремного заключения за превышение полномочий по другому делу, связанному с рудником.

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