Оюу-Толгой выплачивает 230 млрд.тугриков в соответствии с Законом о налогах, установленным налоговым органом Монголии

CentralAsia (MNG) - 26 февраля 2021 года правительство Монголии выпустило пресс-релиз, в котором говорилось, что ООО Оюу-Толгой выплатило 229,8 миллиарда тугриков в качестве первого платежа в соответствии с Законом о налогах, изданным Главным налоговым управлением Монголии (Монголын Татварын Алба - MTA).

«В 2018 году MTA ввела в действие Закон о налогообложении ООО «Оюу-Толгой» в отношении дополнительных налогов в размере 377 миллиардов тугриков после проведения аудита налоговых деклараций и деклараций за период 2013–2015 годов. Что касается примерно 350 миллиардов тугриков из этого Закона о налогах, Оюу-Толгой инициировал арбитражный процесс в Лондонском международном арбитражном суде», - говорится в заявлении для прессы.

«Кроме того, MTA завершило аудит налоговых деклараций ООО «Оюу-Толгой» за 2016–2018 годы и в декабре 2020 года уведомило ООО «Оюу-Толгой» о дополнительном денежном налоге в размере 649,4 миллиарда тугриков (приблизительно 228 миллионов долларов США), включая штрафы и пени. , который впоследствии ООО «Оюу-Толгой» отказалось принять и объявило о включении последних вопросов налогообложения в существующий международный арбитраж».

«В соответствии с пересмотренным Общим законом о налогообложении, принятым Великим Государственным Хуралом, парламентом Монголии 22 марта 2019 года, налоговое управление Монголии направило 10 и 19 февраля 2021 года, соответственно, заявление о начислении налогов в ООО «Оюу-Толгой» за 649 миллиардов тугриков, подлежащих выплате правительству Монголии».

«В соответствии с требованиями налогового акта MTA, ООО «Оюу-Толгой» выплатило 229,8 млрд тугриков в качестве первого взноса в государственный бюджет 25 февраля 2021 года.

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«Таким образом, ООО «Оюу-Толгой» начало платить налоги, которые оно должно платить в соответствии с Законом о налогах, изданным MTA, в соответствии с налоговым законодательством Монголии в рамках переговоров, которые ведутся между рабочей группой правительства Монголии и стороной инвестора ООО «Оюу-Толгой» и в результате постоянного спроса на уплату налогов, причитающихся Монголии в полном объеме, как и любым другим юридическим лицам, действующим в Монголии».