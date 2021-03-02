Первое совещание Совместной авиационно-технической рабочей группы Монголии и США состоялось виртуально

CentralAsia (MNG) - 27 февраля виртуально состоялось первое заседание Совместной авиационно-технической рабочей группы Монголия – США.

В дискуссии приняли участие специалисты Управления гражданской авиации Монголии (УГАМ) и Министерства транспорта США, Федерального управления гражданской авиации и Управления транспортной безопасности.

В ходе встречи начальник отдела политики и координации в области воздушного транспорта УГАМ Г.Батбаяр проинформировал о контексте и процессе доработки законопроекта о гражданской авиации.

В свою очередь, директор Управления международной авиации Министерства транспорта Бенджамин Тейлор представил информацию о необходимых работах, которые необходимо провести для выполнения прямых регулярных рейсов между Монголией и США. Он сказал: «Первым шагом к осуществлению прямого регулярного рейса в США является заключение Соглашения о воздушных отношениях. США готовы создать правовую базу, охватывающую как пассажирские, так и грузовые рейсы».

Стороны решили создать подгруппы по экономике, безопасности, эксплуатации и безопасности в рамках Технической рабочей группы и назначить двусторонних представителей, как это отражено в плане встречи.

Стороны также договорились провести следующую встречу в начале июня 2021 года.

С 1992 года Соединенные Штаты проводят политику «открытого неба», направленную на устранение вмешательства государства в процесс принятия авиакомпаниями решений относительно маршрутов, пропускной способности и цен на международных рынках. Политика Америки в области открытого неба идет рука об руку с глобализацией американских авиакомпаний. Предоставляя американским авиаперевозчикам неограниченный доступ к рынкам их партнеров, а также права летать в промежуточные и дальние пункты, соглашения об открытом небе обеспечивают максимальную операционную гибкость во всем мире для авиакомпаний США.

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