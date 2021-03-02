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  2 марта 2021
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Продвижение кулинарного туризма Монголии. Фото

CentralAsia (MNG) -  Министерство окружающей среды и туризма уделяет особое внимание проведению необходимых подготовительных мероприятий для улучшения туристических возможностей во время пандемии, которая остановила прибытие туристов.

В рамках усилий по улучшению разнообразия и качества местных туристических продуктов министерство в сотрудничестве с Монгольской ассоциацией гастрономического туризма организовало мероприятие по продвижению монгольского завтрака и других местных деликатес среди потенциальных туристов, продвигать их как туристические продукты и выводить на мировую арену. На мероприятии были представлены 40 традиционных продуктов в 5 категориях - «белые продукты», «красные продукты», «зеленые продукты», «желтые продукты» и «напитки».


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Исполнительный директор Монгольской ассоциации гастрономического туризма У. Мөнхсайхан сказал во время мероприятия: «Создавая продукты для туристов, мы изучили опыт азиатских стран, где гастрономический туризм очень развит, и теперь мы планируем предлагать такие продукты в двух категориях — аутентичные монгольские продукты и напитки, которые местные жители потребляют ежедневно, и восхитительные сочетания традиционной и современной кухни для туристов».

«Иностранные туристы, остановившиеся в отелях и туристических лагерях, больше всего заинтересованы в том, чтобы попробовать местную кухню», - сказал президент Монгольской ассоциации отелей С. Мөнхбат.

Планируется представить продукты и услуги, отражающие местные кулинарные традиции и подчеркивающие особенности монгольской кухни, и предложить их всем предприятиям туристической отрасли страны.


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