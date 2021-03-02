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  2 марта 2021
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Оценка рисков проводится в аэропортах и портах для открытия границы

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ заявил 25 февраля на встрече с представителями туристической индустрии, что планирует открыть границу 1 мая.

Как сообщает пресс-служба вице-премьера, в настоящее время проводится оценка рисков в пограничных портов и аэропортах и готовятся к открытию границы.

Международная организация ООН по миграции (МОМ) провела оценку риска пандемии в Буянт-Ухаа, аэропорту Чингисхан, портах Замын-Ууд и Алтанбулаг и рабочая группа познакомилась с планированием на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Политика заключается в том, чтобы открыть пункты пересечения границы, активизировать операции и сделать их постоянными. В этом контексте особое внимание было уделено безопасности и дезинфекции.

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