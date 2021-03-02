Монголия отправляет всех детей обратно в школу

CentralAsia (MNG) - С 1 марта ученики во всех 21 аймаках Монголии должны вернуться в классы после того, как власти одобрили возвращение к обучению на месте в соответствии с балансом между проблемами коронавируса и образованием детей. Однако школьники в столице Монголии Улан-Баторе начнут занятия с 10 марта.

По словам министра образования, родители могут выбрать, отправлять ли своих детей обратно в школу или продолжать онлайн-классы. Что касается высшего образования: колледжи, университеты и институты в аймаках в настоящее время открываться не будут.

Каждый ребенок в Монголии должен посещать школу в течение 165–180 дней. Однако из-за пандемии ученики посещали занятия только в течение 80 дней; это привело к серьезному отставанию 70-80% студентов. Кроме того, 174 тысячи студентов не смогли учиться в онлайн-классах из-за отсутствия Интернета, смартфонов или телевизоров.

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