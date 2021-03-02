Строительство музейного комплекса Чингисхана в Монголии завершится в этом году

CentralAsia (MNG) - Музей Чингисхана будет построен в центре Улан-Батора на месте недавно снесенного Музея естественной истории.

Девятиэтажный музей с 15 выставочными залами займет площадь 20500 квадратных метров. Более 90% стоимости строительства – а это 53 млрд тугриков или примерно 9,6 млн долларов – будет профинансировано из государственного бюджета 2020 года. Музей планируется открыть в 2021 году.

В сентябре жители Улан-Батора протестовали против сноса знаковых культурных построек советской эпохи в центре столицы, включая Музей естественной истории, Драматический театр и Центральную библиотеку. В итоге, здание Музея естественной истории все-таки было снесено.

1 марта министр культуры Ч. Номин встретилась с министром строительства и градостроительства Б.Мөнхбаатаром и договорилась о создании рабочей группы для уделения особого внимания процессу строительных работ, разворачивающихся в сфере культуры и качеству строящихся объектов.

В сфере культуры и искусства реализуется несколько крупных проектов, например, начаты строительно-монтажные работы для музея Чингисхана, Национальной библиотеки и музея естественной истории, Национального музея археологии и этнографии и его лаборатории.

Министр культуры Ч. Номин также сообщила, что в этом году планируется начать строительство зданий Большого национального театра, Театра кукол и Детской библиотеки. Среди этих проектов в этом году планируется ввести в эксплуатацию 9-этажный музей Чингисхана и Национальную библиотеку.

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