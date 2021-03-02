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  2 марта 2021
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В Каракалпакстане при обвале стены погибли три человека

CentralAsia (UZ) -  Три человека погибли при обвале стены в Ходжейлийском районе Каракалпакстана, сообщила 1 марта прокуратура региона.

Как сообщается, инцидент произошёл 28 февраля примерно в 12:30 в махалле «Маданият». Сообщается, что трое граждан — Б. К., С. Л. и Ж. Т. — работали над сносом стены старого дома, который принадлежит А. А. Во время демонтажа на работников упала стена, в результате чего они скончались на месте происшествия.

По данному факту Следственный отдел районного ОВД возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 257 (нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса. Ведётся предварительное следствие.

Прокуратура Каракалпакстана взяла следствие под контроль.

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