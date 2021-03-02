Япония попросила Китай прекратить анальные тесты японцев на коронавирус

CentralAsia (CA) - Власти Японии призвали Китай прекратить использовать метод ректального мазка при тестировании жителей Страны восходящего солнца на коронавирусную инфекцию, сообщает Japan Times.

На действия китайских медиков пожаловались граждане Японии в посольство своей страны в Китае, поскольку анальные тесты причинили некоторым из них «психологическую боль».

Ректальный мазок стал одним из способов тестирования на COVID-19 в Китае в январе 2021 года. Врачи в КНР считают такой анализ более эффективным, чем мазок из носоглотки, поскольку в прямой кишке вирус сохраняется намного дольше. Для взятия анализа ватную палочку вводят внутрь прямой кишки на 1–2 дюйма (2,5–5 см).

Главный секретарь кабмина Японии Кацунобу Като заявил на заседании правительства, что Токио ещё не получил ответа на просьбу прекратить использование ректального теста на коронавирус. Он подчеркнул, что этот метод тестирования «не подтверждён нигде в мире», пишет издание.

Журналисты Washington Post утверждают, что ректальному тестированию на COVID-19 подверглись американские дипломаты. В МИД Китая поспешили опровергнуть эту информацию, заявив, что дипломаты из США не сдавали такие тесты.