Главы МИД Узбекистана и России обсудят подготовку визита Шавката Мирзиеева в Москву

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 2 марта, примет в Москве главу МИД Узюекистана Абдулазиза Камилова.

Последний раз главы МИД встречались в Москве немногим более двух месяцев назад - в декабре прошлого года. Тогда стороны обсудили организацию визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Эта же тема, как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, будет в центре внимания министров и на предстоящих переговорах. В частности, они подробно рассмотрят подготовку объемного пакета двусторонних документов, которые планируется подписать в ходе поездки узбекского лидера в Москву, передает ТАСС.

Кроме этого, Лавров и Камилов намерены обменяться мнениями по всему комплексу сотрудничества двух стран в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также затронуть актуальные международные и региональные вопросы.

Не останется без внимания и взаимодействие Москвы и Ташкента в борьбе с пандемией коронавируса. В середине февраля в Узбекистане была зарегистрирована российская вакцина "Спутник V", которая будет использоваться наряду с китайско-узбекским препаратом ZF-UZ-VAC 2001 для массовой вакцинации населения.