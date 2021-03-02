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  2 марта 2021
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ВОЗ: Число случаев заражения вирусом впервые за последние 7 недель вновь увеличилось
Тедрос Гебреисус
Тедрос Гебреисус

CentralAsia (KZ) -  Число случаев заражения вирусом впервые за последние 7 недель вновь увеличилось, сказал во время брифинга в Женеве Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передают «Новости ООН».

По его словам, рост заболеваемости отмечен в четырех из шести регионов мира: Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и в Восточном Средиземноморье.

«Это вызывает разочарование, но не удивляет», - отметил глава ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ добавил, что, возможно, частично рост заражений связан с ослаблением мер общественного здравоохранения, циркуляцией новых штаммов и с тем, что люди теряют бдительность.

«Вакцины помогут спасти жизни, однако если страны полагаются исключительно на вакцины, они делают ошибку», подчеркнул он и призвал не ослаблять основные меры общественного здравоохранения.

«Органы общественного здравоохранения должны проводить тестирование, отслеживать контакты, обеспечивать изоляцию, поддерживать карантин и оказывать качественную помощь. Люди должны избегать больших скоплений, соблюдать физическую дистанцию, мыть руки, использовать маски и проветривать помещения», - добавил глава ВОЗ.

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