Появились новые данные об убийстве семьи в РФ. В убийстве подозревается мигрант из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Новые данные об убийстве семьи из четырех человек в поселке Кудьма под Нижним Новгородом (убийцы расправились с пятилетним малышом, его мамой, дедушкой и бабушкой) опубликовало издание МК.

Расследование случившегося с семьей руководителя одного из подразделений Горьковской железной дороги показало: задержанный 25-летний уроженец Узбекистана был не просто наемным рабочим – он очень дружил с пятилетним мальчиком, сообщает издание.

Убийство семьи руководителя одного из подразделений Горьковской железной дороги Анатолия Королева потрясло в воскресенье Нижегородскую область.

Жертвами расправы стали 63-летний начальник службы связи Горьковской железной дороги Анатолий Королев, его жена Ольга, их дочь Елена (держала цветочный магазин возле метро в Нижнем Новгороде) и 6-летний внук. В совершении преступления подозревается гастарбайтер, который работал на участке.

— Односельчане в шоке от случившегося, — рассказывает одна из жительниц поселка Кудьма, где произошла трагедия. — Этот дом построил Анатолий Николаевич. Вы ведь знаете, что он был начальником дирекции связи на железной дороге. Хорошо зарабатывал. Жили они всегда богато, ни в чем не нуждались. Часто все вместе ездили за границу, у членов семьи были дорогие иномарки. Сам по себе Анатолий был рукастый мужик, все мог делать сам, во всяком случае, так говорили соседи.

Дочь Анатолия Николаевича, 41-летняя Елена Малахова, вела страничку в соцсети. Указала место работы — директор студии флористики и декора «Королевская линия». Женщина увлекалась конным спортом, танцами, много путешествовала с семьей. Последняя поездка состоялась месяц назад в Москву.

Муж убитой женщины был в командировке, уехал сразу после того, как отпраздновали 6-летие сына.

Ключевая фигура в этом деле — мигрант из Узбекистана, которого все знали как Шурика.

— Мы удивлялись, зачем они нанимали подсобных рабочих, дом у них был в порядке, — продолжает рассказ жительница поселка. — Никаких дополнительных работ там не требовалось. Но таких вопросов им не задавали, они немного обособленно держались, мы к таким богатым стеснялись подходить, лишние вопросы задавать. Вроде как гастарбайтеры у них только на участке работали, парник ставили, снег убирали, летом траву косили.

Как стало известно «МК», Шурик впервые появился в семье железнодорожника около трех лет назад, мужчина нашел его через узбекскую диаспору. Через несколько месяцев он уехал. Какой-то период времени наемные рабочие менялись в доме Королева достаточно часто (объявления о поиске работников периодически появлялись на «Авито»). Трудился там и брат Шурика, но с ним возникли языковые проблемы, мужчина практически не знал русского языка.

Не так давно Шурик вернулся к Королеву. Ему платили 30 тысяч рублей в месяц. Жил гастарбайтер на территории домовладения, летом убирал территорию, зимой чистил снег, помогал по хозяйству. А также развлекал маленького внука Королева: катался с ним на санках, чинил игрушки и т.д.

Ближе к вечеру мужу Елены в Белгород позвонила старшая дочь. 14-летняя девочка занималась конным спортом, днем уехала на конюшню, затем попыталась дозвониться до родных, но трубку никто не взял. Это очень удивило ее отца: Королев всегда держал средство связи при себе. Он позвонил соседям, попросил сходить на участок и посмотреть, все ли в порядке. Сосед обратил внимание, что все машины членов семьи («Мерседес» железнодорожника и «БМВ Х6» его дочери) на месте. Затем он прошел в дом, где на втором этаже обнаружил труп мальчика с ножевыми ранениями. Сразу после этого он вызвал полицию. Стражи порядка нашли с аналогичными ранениями тела хозяина дома, его жены и дочери.

В одной из комнат блюстители закона обнаружили раскуроченный сейф. Причем преступники не взяли мелкие украшения — монеты, кольца. Их внимание привлекли более дорогие драгоценности. Супруга Королева очень любила украшения и покупала их достаточно регулярно. Кроме того, были похищены деньги, около 1,3 млн рублей (17,5 тыс.долларов).

Отследить путь убийц удалось по камерам видеонаблюдения. Просмотр записей позволил установить, на какой машине скрылись преступники. Их задержали в соседней Владимирской области.

Пока не ясна роль задержанных вместе с гастарбайтером уроженцев Армении. Возможно, узбекистанец выступал и наводчиком, и исполнителем, а они лишь заказчиками. По другой версии, мужчины лишь помогали убийце скрыться с места преступления, сообщает издание.