В Узбекистане за сутки выявили 35 новых случаев заражения COVID-19
- Узбекистан, общество
- 11:13, 02 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за сутки, 1 марта, выявили 35 новых случаев коронавируса. Общее количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 79 961.
По данным Минздрава, новые случаи выявлены в Сурхандарьинской и Ташкентской областях, а также в Ташкенте (28).
Общее количество выздоровевших составило 78 513 (+17) человек, а показатель выздоровления - 98%.
Из 826 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 146 находятся в тяжёлом состоянии и 27 - в крайне тяжёлом.