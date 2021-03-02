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  2 марта 2021
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В Узбекистане за сутки выявили 35 новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за сутки, 1 марта, выявили 35 новых случаев коронавируса. Общее количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 79 961.

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в Сурхандарьинской и Ташкентской областях, а также в Ташкенте (28).

Общее количество выздоровевших составило 78 513 (+17) человек, а показатель выздоровления - 98%.

Из 826 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 146 находятся в тяжёлом состоянии и 27 - в крайне тяжёлом.

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