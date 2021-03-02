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  2 марта 2021
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Партнерство Монголии в сфере туризма будет расширяться с Японией

CentralAsia (MNG) -  1 марта министр окружающей среды и туризма Н.Уртнасан приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Монголии Кобаяси Хироюки, чтобы обменяться мнениями о партнерстве, особенно в увеличении лесных площадей и расширении партнерства в сфере туризма.

Подчеркнув, что консультативное совещание по вопросам политики, организованное министерствами окружающей среды Монголии и Японии, стало модельным механизмом сотрудничества для других секторов, министр, г-жа Н. Уртнасан выразила уверенность в дальнейшем расширении партнерства в области защиты окружающей среды и сокращения загрязнения окружающей среды.

В ответ посол Кобаяси Хироюки отметил результаты многолетнего партнерства между правительством Японии и Министерством окружающей среды и туризма Монголии и выразил свою поддержку в решении насущных проблем для окружающей среды и туристического сектора.

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