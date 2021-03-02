В Казахстане коронавирус выявлен у 658 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 658 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 102;
- Акмолинская область — 78;
- Павлодарская область — 77;
- город Нур-Султан — 65;
- Костанайская область — 62;
- Восточно-Казахстанская область — 55;
- Алматинская область — 48;
- Западно-Казахстанская область — 46;
- Северо-Казахстанская область — 37;
- Карагандинская область — 27;
- Атырауская область — 24;
- город Шымкент — 17;
- Кызылординская область — 64;
- Актюбинская область — 5;
- Жамбылская область — 5;
- Туркестанская область — 3;
- Мангистауская область — 1;
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 214 089 случая коронавируса.
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