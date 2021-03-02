В Казахстане коронавирус выявлен у 658 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 658 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 102;

- Акмолинская область — 78;

- Павлодарская область — 77;

- город Нур-Султан — 65;

- Костанайская область — 62;

- Восточно-Казахстанская область — 55;

- Алматинская область — 48;

- Западно-Казахстанская область — 46;

- Северо-Казахстанская область — 37;

- Карагандинская область — 27;

- Атырауская область — 24;

- город Шымкент — 17;

- Кызылординская область — 64;

- Актюбинская область — 5;

- Жамбылская область — 5;

- Туркестанская область — 3;

- Мангистауская область — 1;

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 214 089 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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