За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 893 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 893 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 197 782 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Северо-Казахстанская область — 165;

- город Нур-Султан — 127;

- Западно-Казахстанская область — 116;

- Акмолинская область — 95;

- Павлодарская область — 80;

- Костанайская область — 76;

- Атырауская область — 55;

- Карагандинская область — 41;

- Жамбылская область — 39;

- Алматинская область — 33;

- город Алматы — 24;

- Восточно-Казахстанская область — 16;

- Кызылординская область — 14;

- город Шымкент — 5;

- Туркестанская область — 5;

- Мангистауская область — 2.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения