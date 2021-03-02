За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 893 человека

|Предыстория: В Казахстане коронавирус выявлен у 658 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 893 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 197 782 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Северо-Казахстанская область — 165;
- город Нур-Султан — 127;
- Западно-Казахстанская область — 116;
- Акмолинская область — 95;
- Павлодарская область — 80;
- Костанайская область — 76;
- Атырауская область — 55;
- Карагандинская область — 41;
- Жамбылская область — 39;
- Алматинская область — 33;
- город Алматы — 24;
- Восточно-Казахстанская область — 16;
- Кызылординская область — 14;
- город Шымкент — 5;
- Туркестанская область — 5;
- Мангистауская область — 2.
Коронавирус в Казахстане
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