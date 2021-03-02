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  2 марта 2021
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В Туркменистане распродают бронированные автомобили президентского кортежа

CentralAsia (TM) -  На Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана (ГТСБТ) в очередной раз на продажу за рубеж выставлены бронированные автомобили президентского кортежа.

Как сообщает издание "Хроники Туркменистана", всего на продажу выставлены шесть автомобилей:

• два бронированных Mercedes-Benz S600 2001 года выпуска за $48.500;

• бронированный Bentley Continental 2009 года за $75.500;

• бронированный Cadillac STS 2010 года за $72.500;

• бронированный Lexus LS460 L AWD 2009 года за $40.000;

• бронированный Mercedes-Benz S600L 2006 года за $65.500.

Среди лотов числятся также «Техника согласно спецификации (Автопредприятие Управления Делами Аппарата Президента Туркменистана)» в количестве 9 штук общей стоимостью $556.400 и «Техника согласно спецификации в количестве 2 штук общей стоимостью 3 920 783 манатов ($1 120 224 по госкурсу или $130 692 по курсу «черного рынка»).

Издание отмечает, что эти же лоты по таким же ценам выставлялись на бирже в ноябре 2020 года. А также, за исключением Mercedes-Benz S600L 2006 года, в марте.

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