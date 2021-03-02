В Узбекистане распространилось видео, на котором женщина месит курут ногами

CentralAsia (UZ) - В Интернете распространилась видеозапись, на которой женщина в галошах месит сюзьму (кисло-молочная смесь - прим. ред.) для приготовления курута (высушенные шарики из кислого молока).

Как сообщает издание Хабар.уз, инцидент произошел в Иштиханском районе Самаркандской области.

Выяснилось, что граждане, занимающиеся приготовлением курута живут в махалле Дехканабад в селе Каллахоса. Как объяснила женщина, у нее не было сил готовить курут руками. Так как мужа не было дома, ей пришлось месить курут ногами в галошах.

Процесс приготовления на видео снимала соседка и выложила в сеть. Автор видео отметила, что у неё не было никаких плохих намерений и снимала на видео потому что такого она раньше не видела и ей стало интересно.

Данную ситуацию также прокомментировал председатель махалли Шахобиддин Мухаммадиев.

«Мы посмотрели видео вместе с участковым. Спросили, она ли это на видео, она подтвердила. На вопрос, зачем женщина так поступила, она ответила что у нее нет сил, недавно у нее родился ребенок. Но это не может быть оправданием, ведь совесть у человека должна быть», - сказал он.

Сообщается, что сотрудники Центра санитарно-эпидемиологического надзора уничтожили курут, который был приготовлен в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям.