Четверо детей из детдома, сфотографировавшиеся с Мирзиеевым, вернулись в семью (видео)

CentralAsia (UZ) - Девочка и ее братья и сестры, которые были сфотографированы с президентом в 26-м Доме милосердия в Намангане, после встречи с Мирзиёевым вернулись в объятия своей матери.

Издание Kun.uz побывало в доме, где живут дети с матервью, чтобы узнать о семье.

Нилуфар Умрзакова - мать, которая в одиночку воспитывает четверых детей. Женщина была вынуждена отправить своих детей в приют, чтобы улучшить свое финансовое положение, отмечает издание.

Оставшись без работы, Нилуфар Умрзакова осенью 2018 года сдала их в детский дом.

«Моя старшая дочь Хадиджа родилась в 2010 году. Моя дочь Халимахон родилась в 2011 году, мои близнецы Фатимахон и Хусанбой родились в 2016 году. Я мать-одиночка этих четверых детей. Я работала, копила деньги, чтобы достроить дом...Мои родители скончались. У меня есть младший брат, и с его помощью мы построили этот дом. Но жилищных условий не было», - рассказала мама детей.

Когда глава государства сфотографировался с её детьми, процесс оформления документов, чтобы вернуть детей, ускорился, отмечает издание.

«Слава Богу, среди нас много хороших людей. С их помощью ко мне вернулись мои дети, большое вам спасибо. Большую помощь оказали представители Общественного благотворительного фонда «Саховат Наманган». Они отремонтировали наш дом и улучшили условия. Отныне они будут поддерживать меня, пока дети не вырастут», - сказала женщина.

Визит президента в детский дом стал неожиданностью. Дети этому очень обрадовались, пишет издание.

Отмечается, что финансовая поддержка будет предоставляться женщине до тех пор, пока дети не достигнут совершеннолетия.