Гражданин Туркменистана на несколько месяцев застрял в депортационном центре в России

CentralAsia (TM) - Гражданин Туркменистана уже несколько месяцев находится в центре временного содержания иностранных граждан в Набережных Челнах (Россия). Об этом 2 марта сообщил телеканал «Челны-ТВ».

К журналистам обратилась за помощью Анна Машадова — жена мигранта по фамилии Яковлев. Женщина рассказала, что они с мужем находились в России по виду на жительство и готовили документы на получение гражданства. Но затем муж совершил преступление и был приговорен к лишению свободы на полтора года. После отбытия срока в октябре 2020 года его постановили депортировать, поэтому он не вышел на свободу, а был перемещен в депортационный центр.

За это время состоялся один вывозной рейс в Туркменистан, но Яковлева на него не взяли, объяснив отказ тем, что он родился в России, а не в Туркменистане. Он остается в центре временного содержания и лишен общения с двухлетней дочерью. С женой ему разрешают говорить по телефону 20 минут в день. Свидания запрещены из-за эпидемии COVID-19.

Машадова подчеркнула, что ее муж страдает эпилепсией, а также нуждается в операции. В депортационном центре ему не могут обеспечить лечение. Дочь супругов также страдает заболеванием. Ей нельзя заражаться инфекциями. Несмотря на это, женщина была вынуждена отдать девочку в детский сад, где она рискует заразиться, а сама пошла работать.

Помощник судьи Наталья Тольберг пояснила журналистам, что Яковлева поместили в депортационный центр на основании решения суда от 2 октября 2020 года. 6 января 2021 года срок пребывания мужчины в центре был продлен до исполнения решения о депортации, но не более чем до 8 марта. Однако это решение не вступило в законную силу, оно обжаловано в Верховном суде республики Татарстан.

Анна обращалась за помощью в консульство Туркменистана в Казани, но не получила помощи. Журналисты направили официальный запрос консулу и обещают следить за развитием ситуации.