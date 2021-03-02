Фото — Токаев встретился с президентом Кыргызстана С.Жапаровым

CentralAsia (KZ) - В президентском дворце «Акорда» в Нур-Султане прошла официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жоомарт Токаева президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба «Акорда».

После того как прозвучали государственные гимны двух стран, начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт президентам двух стран. Главы государств совершили обход Почетного караула, затем в «Восточном зале» резиденции состоялась встреча в узком составе.

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