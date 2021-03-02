[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Фото — Токаев встретился с президентом Кыргызстана С.Жапаровым

CentralAsia (KZ) -  В президентском дворце «Акорда» в Нур-Султане прошла официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жоомарт Токаева президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба «Акорда».

После того как прозвучали государственные гимны двух стран, начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт президентам двух стран. Главы государств совершили обход Почетного караула, затем в «Восточном зале» резиденции состоялась встреча в узком составе.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Монгольский авиаперевозчик MIAT снижает тарифы на чартерные рейсы на 15%
  • В Саудовскую Аравию будут пускать паломников при наличии прививки от коронавируса
  • Строительство музейного комплекса Чингисхана в Монголии завершится в этом году


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com