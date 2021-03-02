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  2 марта 2021
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В России за сутки коронавирус выявили у более 10,5 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 10 565 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 2 марта оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 069 (10,1%).

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 111,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 203 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 555 тыс. 111 человек.

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