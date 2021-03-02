В Узбекистане глава еще одной области решил временно переселиться в контейнер

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане после главы Наманганской области хоким Бухары также решил переехать в контейнер.

Хоким Бухарской области Ботир Зарипов, посетивший 1 марта Алатский район для изучения и решения существующих проблем, остановился в контейнере, установленном в махалле "Давлатбой". Об этом сообщила пресс-служба администрации Бухарской области.

Сообщается, что хоким Зарипов заслушал отчеты заместителей главы области, председателей махаллинских сходов граждан, руководителей предприятий и организаций Алатского района, встретился с представителями населения, посетил школы.

В пресс-службе областной администрации сообщили, что Ботир Зарипов с 1 марта продолжит работу в своём передвижном штабе, установленном в махалле "Давлатбой".

После критики президента Шавката Мирзиёева во время визита в Наманган в прошлом месяце глава области Шавкат Абдураззаков встретился с жителями махалли «Бунёдкор» и сказал им, что установит контейнер в махалле и будет там жить, пока ситуация не улучшится.

Контейнерный дом для главы Наманганской области обошёлся примерно в $7,5-8 тыс. На эти деньги можно построить в селе средний дом.