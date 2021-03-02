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  2 марта 2021
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Первую солнечную электростанцию в Узбекистане запустят до конца года

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане впервые будет сооружена электрическая станция на солнечных батареях на территории страны. Ее открытие запланировано в текущем году осенью, сообщили местные СМИ.

Работа по ее возведению уже начаты. Располагаться она будет в Навоийской области Узбекистана. Всеми вопросами касательно ее возведения и работы данной станции занимается организация «Масдар». Уже известна цена за подачу солнечной энергии: 2,7 цента за 1 кВт.

Планируется, что запуск будет осуществлен в конце октября. Какие предприятия будет снабжать данная станция пока не уточняется.

Станция будет ежегодно производить 270 гигаватт-часов электричества, получаемого из солнечной энергии в год, что достаточно для обеспечения электричеством более 31 тысячи домохозяйств. Кроме того, ее эксплуатация позволит предотвратить выбросы 156 тысяч метрических тонн парниковых газов в год.

Здесь будут установлены 300 тысяч фотоэлектрических панелей, размещенных на участке площадью в 268 гектаров в 35 км к востоку от города Навои.

Сегодня Узбекистан вырабатывает 85% своей электроэнергии на теплоэлектростанциях.

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