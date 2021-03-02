[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте трагически погиб студент юридического университета, подрабатывавший на стройке

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте погиб студент юридического университета, который из-за нехватки денег жил и подрабатывал на стройке. Об этом сообщает издание Кун.

По данным издания, студент 3-го курса Баходир Бозоров погиб в результате падения со второго этажа недостроенного здания. Трагедия произошла 27 февраля, Бозоров упал в бетонную шахту для лифта. Несмотря на оказанную помощь, он скончался. Отмечается, что тело студента было отправлено в Сурхандарьинскую область, где он и был захоронен.

Оказалось, что Баходир проживал и работал на стройке, расположенной рядом с хокимиятом Бектемирского района. Студенту приходилось работать и жить на стройке из-за финансовых трудностей.

По словам его друзей, покойный в течение длительного времени не мог поступить в вуз, а когда исполнилась его мечта, он был готов на все трудности. Друзья подчеркивают, что молодой человек испытывал финансовые затруднения.


print
  • В Казахстане коронавирус выявлен у 658 человек
  • Фото — Токаев встретился с президентом Кыргызстана С.Жапаровым
  • В России в результате пожара под Тверью в психоневрологическом интернате погиб человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com