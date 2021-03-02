В Ташкенте трагически погиб студент юридического университета, подрабатывавший на стройке

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте погиб студент юридического университета, который из-за нехватки денег жил и подрабатывал на стройке. Об этом сообщает издание Кун.

По данным издания, студент 3-го курса Баходир Бозоров погиб в результате падения со второго этажа недостроенного здания. Трагедия произошла 27 февраля, Бозоров упал в бетонную шахту для лифта. Несмотря на оказанную помощь, он скончался. Отмечается, что тело студента было отправлено в Сурхандарьинскую область, где он и был захоронен.

Оказалось, что Баходир проживал и работал на стройке, расположенной рядом с хокимиятом Бектемирского района. Студенту приходилось работать и жить на стройке из-за финансовых трудностей.

По словам его друзей, покойный в течение длительного времени не мог поступить в вуз, а когда исполнилась его мечта, он был готов на все трудности. Друзья подчеркивают, что молодой человек испытывал финансовые затруднения.



