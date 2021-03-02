В Лебапском велаяте Туркменистана восстановлена работа торговых и учебных центров
- Туркменистан, общество
- 17:04, 02 марта 2021
- Просмотров: 231
CentralAsia (TM) - С 1 марта в Лебапском велаяте возобновилась работа трёх крупных объектов торговли и одного учебного центра. Об этом говорится в объявлении, опубликованном в сегодняшнем выпуске газеты «Туркмен Гундогары».
В частности, возобновили работу многопрофильный торговый рынок велаята, торгово-развлекательный центр «Лебап» и рынок города Керки. Также восстановлена работа учебного центра «Ровач» в Туркменабате.
Официально в Туркменистане не зарегистрированы случаи коронавируса.