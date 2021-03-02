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  2 марта 2021
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В Лебапском велаяте Туркменистана восстановлена работа торговых и учебных центров

CentralAsia (TM) -  С 1 марта в Лебапском велаяте возобновилась ​​работа трёх крупных объектов торговли и одного учебного центра. Об этом говорится в объявлении, опубликованном в сегодняшнем выпуске газеты «Туркмен Гундогары».

В частности, возобновили работу многопрофильный торговый рынок велаята, торгово-развлекательный центр «Лебап» и рынок города Керки. Также восстановлена работа учебного центра «Ровач» в Туркменабате.

Официально в Туркменистане не зарегистрированы случаи коронавируса.

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