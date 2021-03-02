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  2 марта 2021
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Таджикистан возобновляет регулярное авиасообщение с Казахстаном и Афганистаном

CentralAsia (TJ) -  В связи улучшением ситуации с коронавирусом в стране Таджикистан принял решение о возобновлении регулярного авиасообщения с Афганистаном и Казахстаном, сообщил «Азия-Плюс» директор Агентства гражданской авиации республики Икром Субхонзода.

Полеты начнутся в ближайшие дни, билеты скоро будут в свободной продаже.

По направлению Душанбе-Кабул-Душанбе и обратно будут летать «Сомон Эйр» и «Кам Эйр»: первый рейс из Кабула в Душанбе авиакомпания «Кам Эйр» выполнит 10 марта.

Каждая авиакомпания поначалу будет выполнять по одному рейсу в неделю. В дальнейшем количество рейсов будет увеличиваться.

Все пассажиры, которые направляются из Таджикистана в Казахстан и Афганистан и обратно должны в обязательном порядке соблюдать все меры предосторожности.

Пассажиры, не имеющие при себе справку об отсутствии коронавирусной инфекции (COVID-19), полученную путём тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия, не будут допущены в салон самолёта.


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