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  2 марта 2021
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В Туркменистане «Halkbank» перестал принимать деньги для перевода на карты Visa

CentralAsia (TM) -  С 24 февраля региональные филиалы банка «Halkbank» пополняют валютные счета, привязанные к картам Visa, только тех граждан, чьи дети учатся в зарубежных вузах.

По информации издания «Хроники Туркменистана», 1 марта лишь трем клиентам филиала «Халкбанка» в Дашогузе удалось пополнить свои валютные счета. Остальным стоявшим в очереди сказали, что по распоряжению из Ашхабада деньги не будут принимать до особого распоряжения. Среди людей были те, у кого очередь, согласно жетонам, была на 23 января, но дошла только сегодня.

27 февраля желающим пополнить валютные счета по карте VISA в филиале «Халкбанка» сообщили, что вечером 28 февраля будут раздавать жетоны. В соответствии с указанными на них датами люди должны прийти в банк и пополнить счет.

Люди стали занимать очередь у банка с 6 часов утра 28 февраля. Те, кто подошел к полудню, жетоны получить не смогли. Пришедшие раньше получили по два жетона: на март и апрель. Самая ранняя дата, которая стояла на раздаваемых жетонах, 12 марта.

Из-за регулярных приостановок банками операций на валютных счетах очереди переносятся на более поздние даты, чем указы в жетонах.

Банковские работники не назвали размер суммы, которую можно положить на счет, ссылаясь на то, что до 12-го числа из Ашхабада могут прийти новые указания.

Ранее счет можно было пополнить не более чем на $100 в месяц.

Филиал банка «Сенагат», ранее обслуживавший до 60 держателей карты VISA в день, из-за сокращения лимита валюты в последние недели обслуживал по 20-25 человек.

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