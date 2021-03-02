Строительство автобана Ашхабад — Туркменабад приостановлено из-за нехватки денег

CentralAsia (TM) - Строительство скоростного автобана Ашхабад — Туркменабад приостановили из-за нехватки финансирования. Об этом 2 марта сообщили «Хроники Туркменистана».

Как стало известно журналистам, рабочие на строительстве автобана уже два-три месяца не получают зарплату. Многие увольняются, чтобы найти другую работу. На стойке нет средств даже на ГСМ для техники.

Автобан строит ЗАО «Туркмен Автобан», а субподрядчиками являются несколько частных компаний, включая «Нусай Ёлларры». Как выяснил turkmen.news в июле 2019 года, должность «координатора» в этой компании занимает Аннаназар Реджепов — муж Дурдынабат Реджеповой, старшей из сестер президента Гурбангулы Бердымухамедова. По информации наших источников, Реджепов является фактическим владельцем компании.

Подрядчики получили контракт на строительство автобана без тендера. При этом цена работ является довольно высокой: 2,3 миллиарда долларов за 600 километров. Примерно во столько же оценивалось строительство новой магистрали Москва — Санкт-Петербург, которая шире и длиннее туркменского автобана, а также проходит по более сложной местности.

Изначально построить автобан предлагали турецкой компании Polimeks. Она должна была оплатить строительство из собственных средств, сделать трассу платной и возместить расходы за счет прибыли. Но компания отказалась от этого проекта. Подрядчиков пришлось искать среди местных фирм, при том что у туркменских компаний нет соответствующего опыта. До сих пор все современные дороги в Туркменистане строили иностранцы.

В январе Бердымухамедов посетил место строительства автобана. Тогда было объявлено, что первый участок трассы, который должны были ввести в эксплуатацию в декабре 2020 года, откроют в течение 2021 года.