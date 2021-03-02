В Москве состоялась встреча глав МИД Узбекистана и России

- Узбекистан, политика
- 22:55, 02 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - В Москве 2 марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся с рабочим визитом, провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В ходе встречи министр передал послание Шавката Мирзиёева с приглашением российской стороны на Международную конференцию высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которая состоится в этом году в г.Ташкенте.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-российских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.
Рассмотрен ход реализации ранее достигнутых договоренностей, а также график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.
Стороны обсудили вопросы возобновления регулярных авиарейсов между Узбекистаном и Россией, возможности снятия имеющихся ограничений по въезду граждан Республики Узбекистан на территорию Российской Федерации.
Министры обменялись мнениями по различным аспектам взаимодействия сторон в рамках ООН, СНГ, ШОС, а также других международных и региональных организаций.
Отдельное внимание уделено ситуации в Афганистане, предпринимаемым усилиям по всемерной поддержке инклюзивных межафганских переговоров, реализации транспортно-коммуникационных проектов с привлечением ИРА.
В заключение встречи состоялся брифинг министров иностранных дел с участием представителей СМИ, в ходе которого озвучены итоги переговоров и даны ответы на вопросы журналистов.