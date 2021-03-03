Правительство Монголии поддержит сельское хозяйство с помощью кредитов в размере 500 млрд.тугриков

CentralAsia (MNG) - С целью смягчения негативных последствий пандемии COVID-19 для экономики и здоровья населения правительство Монголии утвердило комплексный план экономического восстановления и охраны здоровья в размере 10 триллионов тугриков (около $ 3,5 млрд).

Согласно сообщению Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, в рамках плана будут предоставлены льготные кредиты на общую сумму 500 миллиардов тугриков (около $ 175,4 млн) для поддержки сельскохозяйственной отрасли, и необходимое финансирование для этого было обеспечено.

Из кредитов в размере 500 миллиардов тугриков (около $ 175,4 млн), 200 миллиардов тугриков (около $ 70,1 млн) будут предоставлены компаниям для производства кашемира на весенний сезон этого года, 100 миллиардов тугриков (около $ 35 млн) — для сельскохозяйственного производства, а 200 миллиардов тугриков (около $ 70,1 млн) будут направлены на поддержку животноводов.

Коммерческие банки будут выдавать кредиты на сумму 200 миллиардов тугриков (около $ 70,1 млн), предоставленные Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности в сотрудничестве с Банком развития, компаниям, занимающимся приготовлением кашемира и производителями кашемира.

Кроме того, министерство предоставило финансирование для кредит на сумму 100 миллиардов тугриков (около $ 35 млн) для сельскохозяйственных предприятий для их весеннего посева и осеннего сбора урожая. Оба типа ссуд будут предоставлены сроком на 1 год и процентной ставкой 3% годовых.

Кредиты в размере 200 миллиардов тугриков (около $ 70,1 млн) на поддержку животноводов и возрождение животноводства также будут выданы через коммерческие банки на срок 3 года и годовую процентную ставку в размере 3 процентов. По данным Министерства сельского хозяйства, приоритетными областями, на которые будут выделены кредиты, являются промышленное животноводство, производство молочных продуктов, производство сырья животного происхождения, охрана пастбищ и водозабор животных.

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