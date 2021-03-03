Монголия и Индия будут сотрудничать в молочной отрасли

CentralAsia (MNG) - Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности З. Мэндсайхан провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Монголии Мохиндером Пратапом Сингхом, который принял участие 1 марта в расширенном заседании Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, а также продовольствия и продовольствия. Сельскохозяйственная организация ООН по приглашению о реализации совместного проекта по развитию молочного животноводства с уделением большего внимания питательной ценности продуктов питания и развитию цифрового сельского хозяйства.

Будучи страной с самым высоким в мире производством молока и молочных продуктов, Индия имеет большой опыт в этой отрасли. С другой стороны, Монголии еще предстоит в полной мере использовать свои богатые молочные ресурсы. Таким образом, страны договорились сотрудничать в рамках очень важного долгосрочного выгодного проекта по развитию молочной промышленности.

Поскольку поддержка общественного здравоохранения посредством поставки питательных продуктов питания является ключевой целью Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, во время встречи было внесено предложение о реализации проекта «Молоко каждый день» в свете широких возможностей для страны с богатыми ресурсами молочной продукции увеличить потребление молока учащимися начальной школы с помощью программы обеда для школьников.

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