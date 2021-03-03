Ежедневно вакцинируются до 1700 человек в Монголии от COVID-19

CentralAsia (MNG) - На вчерашнем пресс-брифинге по COVID-19, организованном Министерством здравоохранения, О. Дашпагма, директор департамента вакцинации Национального центра инфекционных заболеваний, сообщила, что с 23 февраля, когда в Монголии началась кампания по вакцинации, в общей сложности 9531 человек до сегодняшнего дня получили свою первую дозу вакцины AztraZeneca против коронавируса.

Ежедневно вакцинируются до 1700 человек, и человек проведет в центре вакцинации около 30-40 минут от медицинского осмотра до вакцинации до последующего наблюдения за побочными реакциями.

На первом этапе кампании вакцинации приоритет отдается иммунизации 14 092 работникам здравоохранения из 16 организаций, которые принимают меры в связи с пандемией COVID-19 в стране. Вакцинация проводится в 22 пунктах при районных поликлиниках города Улан-Батор.

На прошлой неделе Монголия получила 150 000 доз вакцины AztraZeneca COVID-19 из Индии, 300 000 доз вакцины Sinopharm из Китая и 10 000 доз вакцины Sputnik V из России.

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