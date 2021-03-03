Монгольские делегаты принимают участие в 52-й сессии Статистической комиссии ООН

CentralAsia (MNG) - С 1 по 3 и 5 марта в режиме онлайн проходит 52-я сессия Статистической комиссии ООН, в которой принимают участие монгольские делегаты во главе с председателем Национального статистического управления (НСУ) Б.Батдаваа.

Как член Организации Объединенных Наций Монголия принимает участие в регулярных заседаниях Комиссии, ее дополнительных заседаниях и других мероприятиях, на которых излагались мнения и позиции Монголии в соответствующих решениях. На этот раз, как обычно, НСУ активно участвует в 52-й сессии, внося предложения по повестке дня.

Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций, созданная в 1947 году, является высшим органом глобальной статистической системы, объединяющей главных статистиков из государств-членов со всего мира.

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